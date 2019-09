Patrocinadora de Neymar posta foto do jogador usando a camisa do Barcelona

A Gaga Milano, fabricante de relógios de luxo que patrocina Neymar, chamou a atenção ao postar uma foto editada do jogador brasileiro usando a camisa do Barcelona (e um de seus relógios) nas redes sociais. A postagem foi rapidamente apagada, mas internautas tiraram print e a imagem ainda circula.

E a Gaga Milano que postou a foto com a camisa do Barcelona e depois apagou? O MICO MEU PAI pic.twitter.com/KR3EKDrkh3 — Leticia ✨ (@comentslet) August 30, 2019

Neymar, no entanto, é um jogador do Paris Saint-Germain, pelo menos no momento. O atleta já demonstrou vontade de sair do time parisiense e três equipes estariam na briga para contratá-lo: Juventus, Real Madrid e Barcelona.

O Barcelona seria o mais próximo de concretizar a transferência pela história e os amigos que Neymar ainda tem no clube. No entanto, nesta sexta-feira, 30/08, o jornal catalão Mundo Deportivo informou que a negociação teria esfriado por um desacordo entre o time catalão e o PSG.

Assim, o novela se encaminha para o desfecho, já que a janela de transferências na Espanha e na França fecha em 2 de setembro e não será possível Neymar sair do PSG depois desta data. Até lá, pode ser que uma reviravolta na história ainda aconteça.