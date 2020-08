Patrocinadora de Neymar, Red Bull brinca com jogo: 'Hoje passa'

A Red Bull é uma das empresas que mais investe em esporte no mundo. Sejam esportes radicais, automobilismo, times de futebol ou até mesmo atletas individuais, a marca de energéticos está em diversos setores e, às vezes, pode ser que aconteça "conflitos de interesses". Foi o que aconteceu nesta terça-feira.

A Red Bull "estampa" suas siglas no RB Leipzig, equipe alemã que acabou sendo eliminada para o Paris Saint-Germain com a derrota por 3 a 0 na semifinal da Liga dos Campeões. Do outro lado, Neymar, um dos principais carrascos deste resultado que, por coincidência, é um dos patrocinados pela empresa.

Mas, apesar de tudo, a Red Bull levou a eliminação com bom humor. Em seu Twitter oficial no Brasil, a empresa brincou com Neymar: "Aí você vai lá, dá asas e ele faz isso. Hoje passa, @neymarjr", publicou a marca com uma foto do astro brasileiro.

Do outro lado, o camisa 10 do PSG respondeu: "PAI TA ON ... Obrigado. Tamo together". O Paris Saint-Germain agora espera por Lyon ou Bayern de Munique, adversário que só será decidido após o duelo desta quarta-feira. Esta é a primeira vez que o time parisiense chega à decisão do principal torneio europeu de clubes.