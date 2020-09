Payet publica montagem com rosto de Neymar em corpo de cachorro

O meia Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, publicou em seu Twitter uma montagem do rosto de Neymar em um corpo de cachorro. O animal ainda estava no colo de Álvaro González, quem o atacante brasileiro acusa de racismo.

O jogo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha teve confusão no último domingo. Neymar disse ter sido chamado de "macaco" pelo zagueiro espanhol, que negou a acusação nas redes sociais.

Na segunda-feira, Neymar disse estar de cabeça fria, afirmou que deveria ter ignorado o insulto e pediu punição ao adversário. Já Payet, companheiro de González, publicou a montagem com a foto de jogadores em cima da imagem da banda de rappers formada por Sch, Kofs, Jul, Naps, Soso Maness, Elams, Solda e Houari. O grupo gravou uma música no estádio do Olympique de Marselha.