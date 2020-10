Pé frio: Bale reestreia pelo Tottenham e equipe cede empate inacreditável

Sem Bale, 3 a 0; com Bale, 0 a 3. Esse é um resumo sobre o domingo do Tottenham no duelo com o West Ham pela 5.ª rodada do Campeonato Inglês.

A equipe de José Mourinho vencia o duelo com o rival londrino até os 37 minutos do segundo tempo, quando começou a reação do adversário. Nos minutos restantes, o empate: 3 a 3. Então, começou a busca por um culpado ou algum motivo para a cessão do empate.

O galês Gareth Bale fez sua reestreia pelo Tottenham neste domingo e viu seu nome bastante comentado, mas não por bons motivos. O atacante começou no banco e, aos 27 da etapa final, foi chamado por Mourinho para entrar no jogo que estava praticamente ganho. Dez minutos depois, o West Ham fez o primeiro gol, o segundo e o terceiro.

Na entrevista coletiva, José Mourinho preferiu não atribuir ao seu novo comandado a culpa pelo empate sofrido e negou que a estreia de Bale tenha distraído a equipe.

"Não, não acho, sinceramente. A decisão de não usá-lo como titular foi boa. Tratava-se de demonstrar que não há uma confortável poltrona esperando para que ele se sente logo de cara. Nesta equipe, todos devem lutar por suas decisões. Bale foi muito bem aceito pelo grupo. Todos se sentiram bem, e ele também gostou o que encontrou aqui. Tudo é positivo. Insisto, a atenção não estava sobre ele", avaliou o técnico português.

Mourinho também lamentou um gol perdido pelo galês nos acréscimos: "Uma pena que ele não tenha marcado o gol. Foi uma bela jogada e teria matado a partida. Mas assim é o futebol."