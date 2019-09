Pedreiro viraliza por chamar Neymar de mercenário na saída do CT do PSG, assista

A relação entre Neymar e a torcida do PSG segue abalada, como demonstra um vídeo que viralizou na França e na Espanha nesta quinta-feira. Enquanto o brasileiro saía de carro do CT do clube francês, um pedreiro que estava trabalhando em uma obra no local ofendeu o atacante.

O homem chamou Neymar de 'pesetero', palavra em espanhol para quem se importa somente com o dinheiro (ou seja, mercenário). Neymar, é claro, não para o carro e apenas segue seu caminho. Confira o vídeo.

#Neymar insulté de "Pesetero" (vénal/mercenaire) hier à sa sortie du Camp des Loges par un supporter du #PSG en colère... pic.twitter.com/I8UebeiJai — Pueblo United (@Pueblo_United) August 22, 2019

Outra manifestação da torcida do PSG aconteceu na primeira rodada do Campeonato Francês, em que Neymar não jogou: os ultras, torcedores organizados, disseram a ele para 'cair fora' do time e chamaram de p***.

Enquanto isso, segue a novela da saída do brasileiro do clube francês. Barcelona, Real Madrid e Juventus estariam interessados, mas nenhum clube parece estar realmente perto de contratá-lo. Nesta quarta-feira, 21/08, Neymar voltou a treinar com os colegas de time depois de um período afastado.