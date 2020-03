Pedrinho comete gafe ao chegar a Lisboa para fechar com o Benfica

O atacante Pedrinho, do Corinthians, chegou a Lisboa para fechar com o Benfica, clube no qual jogará a partir de Julho, sem reparar que estava cometendo uma gafe que chamou a atenção da imprensa portuguesa.

No desembarque no aeroporto, Pedrinho estava usando um boné com a estampa de um leão, mascote do principal rival local do Benfica, o Sporting. Guardadas as proporções, seria como um jogador chegar ao Corinthians usando algo relativo a um porco, ou ao Vasco usando algo que remetesse a um urubu.

Apesar da leve gafe, o jogador demonstrou entusiasmo em atuar pelo Benfica, dizendo que ele estava prestes a realizar um sonho de criança e que iria dar o melhor de si para o time.

O Benfica definirá se Pedrinho volta ao Corinthians ou ficará treinando em Portugal até a abertura da próxima janela de transferências - a tendência é que permita o retorno ao time brasileiro. Até lá, fica a dica a Pedrinho para utilizar peças de roupa com águias, e evitar leões (e dragões, que são o mascote do Porto).