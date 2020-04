Pedrinho, do Corinthians, faz 'desafio da farinha' com os pais durante quarentena

Em meio à quarentena, Pedrinho, do Corinthians, que encaminhou sua ida ao Benfica, de Portugal, decidiu fazer uma brincadeira com seus pais. O meia posicionou a dupla à frente de dois recipientes com farinha e, enquanto uma voz feminina, ao fundo do vídeo, fazia perguntas, o jogador as respondia empurrando a cabeça dos dois dentro do recipiente. O resultado foi hilário.

"Se for sacanagem eu pego minha mão cheia (de farinha) e jogo em você", disse o pai de Pedrinho, desconfiado de que algo não estaria certo, antes da brincadeira começar. Na primeira pergunta, sobre quem cozinharia melhor, o meia empurrou as duas cabeças. Já na segunda, sobre quem seria mais engraçado foi seu pai quem teve a cabeça empurrada.

Quando questionado sobre quem teria sempre mais razão, Pedrinho ensaia empurrar a cabeça do pai, que percebe, e vai para cima da cabeça de sua própria mulher, arrancando gargalhadas do jogador.

Mais uma rodada de perguntas se passa, até que a voz questiona o meio-campo sobre quem convida mais pessoas para visitar sua casa e, sem pensar duas vezes, Pedrinho esfrega a cara do pai, já tomada pelo pó branco, na farinha. A partir daí, o jogador não perdoa nenhum dos dois e os empurrões dados são cada vez mais fortes. Confira o vídeo a seguir: