Pedro posta foto com Adriano Imperador, brinca com bordões e diz: 'Ídolo'

Autor de dois gols nos dois primeiros jogos pelo Flamengo nesta temporada, o centroavante Pedro publicou uma foto ao lado de Adriano Imperador. Na legenda, o atual camisa 21 rubro-negro chamou o ex-atacante de "ídolo" e brincou com os bordões que Adriano Imperador escreve nas redes sociais.

"Ídolo. Morde as costas. Habbib, és", escreveu Pedro na legenda da foto. Pedro foi contratado pelo Flamengo em janeiro. Ele está emprestado pela Fiorentina, da Itália, até o fim deste ano. Até agora, o centroavante atuou em dois jogos e marcou dois gols, nas vitórias por 3 a 1 sobre o Resende e 2 a 0 sobre o Madureira.

Em ambas as partidas, Pedro saiu do banco de reservas no segundo tempo. O titular da equipe do técnico Jorge Jesus é Gabigol, que foi comprado pelo Flamengo neste ano após atuar emprestado pela Inter de Milão em 2019.