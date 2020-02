Pelé manda recado para Tyreek Hill, dos Chiefs, antes do Super Bowl; assista

Pelé usou a sua conta nas redes sociais nesta sexta-feira para mandar um recado antes do Super Bowl, a grande final da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos), marcada para domingo, às 20h30. O maior camisa 10 da seleção brasileira deixou uma mensagem para Tyreek Hill, do Kansas City Chiefs, com a camisa do jogador em mãos.

"Meu amigo, há 50 anos atrás, ganhei a Copa do Mundo com o Brasil. Agora, é a sua vez! Boa sorte!", disse Pelé em vídeo publicado no Instagram. Além das imagens, ele compartilhou uma foto com a camisa da seleção brasileira na mesma publicação. Veja:

O Kansas City Chiefs chega ao Super Bowl pela primeira vez em 50 anos. Fato que foi lembrado por Pelé. "Há 50 anos, uma grande seleção nacional se reuniu no maior estádio do mundo, jogando um belo futebol ofensivo e conquistando a glória. 50 anos atrás, foi também a última vez que os Chiefs de Kansas City estiveram no Super Bowl... uma mensagem especial de um número 10 veloz para outro", disse.

Neste domingo, os Chiefs encaram o San Francisco 49ers. O pontapé inicial para a partida está marcado para 20h30, no moderno Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins. A partida terá transmissão exclusiva da ESPN no Brasil.