Perdeu a linha: técnico tenta jogar garrafa em árbitro e chuta microfone, assista

Quase todo mundo já se irritou com um juiz enquanto assistia um jogo de futebol, mas poucas pessoas chegaram ao nível de descontrole de Savo Milosevic, técnico do Partizan. O treinador tentou acertar uma garrafa no árbitro da partida com o Vojvodina e, em seguida, chutou um microfone.

O lance aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Partizan vencia por 2 a 1. O juiz não marcou uma falta em um contra-ataque e enfureceu Milosevic que jogou a garrafa enquanto entrava em campo. Felizmente, ele não acertou e, claro, foi expulso. Enquanto saía, chutou o microfone de uma das emissoras que transmitiam a partida.

Savo Milosevic completely loses it after a foul is not called and throws his water bottle at the referee and kicks a mic on his way out.

Partizan went on to lose 3-2 to Vojvodina in stoppage time.

