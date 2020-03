Perfil da Champions confunde Riquelme com ex-baterista do Aviões do Forró

Uma das notícias mais inusitadas desta terça-feira vem do perfil da Champions League. A conta oficial da Liga dos Campeões publicou um vídeo do jogador Juan Román Riquelme e acabou marcando outro Riquelme no post, o ex-baterista da banda Aviões do Forró. O erro, é claro, repercutiu nas redes sociais.

"A Champions foi relembrar do Riquelme jogador, mas marcou no Insta do batera do Aviões", comentou um dos internautas com emojis de risos. "Correto, marcou o maior Riquelme", brincou outro. Veja a publicação feita no Instagram:

Após a repercussão, o próprio baterista entrou na brincadeira e compartilhou o vídeo em sua conta. "Quem faz sua história, jamais será esquecido! Valeu Champions League e obrigado Juan Roman Riquelme pelo que vc fez no futebol!", escreveu Riquelme, que também acrescentou as hashtags #riquelmenabatera e #riquelmenosgramados.

O próximo jogo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões acontece na próxima quarta-feira (11) entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, às 17h (horário de Brasília) no estádio Parque dos Príncipes, na França.