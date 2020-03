Perfil da Champions publica vídeo de ex-baterista da banda Aviões do Forró

Após o perfil da Champions League publicar um vídeo do jogador Juan Román Riquelme e acabar marcando outro Riquelme no post, o ex-baterista da banda Aviões do Forró, a conta oficial da Liga dos Campeões divulgou imagens do musico tocando um tema da competição.

"Quando você acidentalmente marca o Riquelme brasileiro... e isso leva a algo incrível!", escreveu o perfil da Champions League ao compartilhar um vídeo do baterista. Assista:

Após a repercussão sobre a marcação errada, o próprio baterista tinha entrado na brincadeira e compartilhado o vídeo do jogador em sua rede social. "Quem faz sua história, jamais será esquecido! Valeu Champions League e obrigado Juan Roman Riquelme pelo que vc fez no futebol!", escreveu Riquelme, que também acrescentou as hashtags #riquelmenabatera e #riquelmenosgramados.