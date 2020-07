Perfil do Palmeiras curte post contra Bolsonaro; clube culpa hacker

O perfil oficial do Palmeiras no Twitter explicou na tarde desta quarta-feira que teve a conta invadida por um hacker pela manhã. O clube explicou o problema após ser questionado por um torcedor o motivo de ter curtido uma publicação que menciona a expectativa pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

A postagem curtida pelo Palmeiras tinha como texto: "Gente como assim ontem eu acordei com a morte do Bob Esponja, hoje 'cancelaram' o Luciano Huck. Tomara que amanhã seja o impeachment do Bolsonaro". Logo depois o clube se desculpou e avisou que comunicou a direção do Twitter de que havia sido vítima de uma ação hacker.

"Informamos que o nosso perfil oficial foi hackeado nesta manhã e esse tweet fora do contexto de nossos conteúdos aparece como curtido. Já o desconsideramos, reportamos o problema para a plataforma e bloqueamos possíveis invasores", escreveu o clube em comunicado.