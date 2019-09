Petkovic defende Stálin durante debate com André Rizek no SporTV

O apresentador André Rizek e o comentarista Petkovic tiveram um breve debate sobre o ditador soviético Joséf Stálin no programa Seleção SporTV nesta terça-feira (20/08). A conversa começou por causa de Stalin Motta, jogador do La Equidad, equipe colombiana que enfrentou o Atlético-MG pela Copa Sul-Americana.

Na conversa, Rizek se questionou se o nome do atleta seria por causa do líder comunista, que governou a União Soviética com mão de ferro entre 1922 e 1953, definindo-o como sanguinário. Petkovic pediu cuidado ao colega com essa afirmação.

No decorrer da conversa, Rizek diz ser um fato que Stálin matou muita gente, ao que Petkovic respondeu que ele o havia feito durante guerras. O apresentador treplicou afirmando que ele dizimou a oposição internamente e que, apesar de ter ajudado a derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial, é temido e odiado em locais como a Polônia.

Na sequência, percebendo o rumo um pouco hostil que a conversa estava tomando, Rizek mudou de assunto e voltou a falar do jogo do Atlético. O time mineiro acabou vencendo o La Equidad por 2 a 1, de virada, na noite desta terça.

Petkovic já havia defendido o socialismo antes. O jogador é sérvio, mas nasceu na época que o país integrava a Iugoslávia e acredita que as pessoas viviam melhor no período.