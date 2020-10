Pia Sundhage se arrisca no samba ao som de 'Cheia de Manias', veja o vídeo

A técnica da seleção brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage, demonstrou seu carinho mais uma vez neste sábado. Depois de cantar uma música de Alceu Valença e outra sertaneja, a treinadora dançou a canção 'Cheia de Manias', do grupo de pagode Raça Negra.

No vídeo, divulgado pela CBF, um dos funcionários da comissão técnica da seleção coloca a música em uma caixinha. A técnica da seleção, um pouco distante, começa a ouvir e curte o som. Confira.

É sabadou que fala?! Didididiê iê iê... we try to keep up with the samba moves. A little bit stiff and off. #RaçaNegra Leto Ribas pic.twitter.com/7HKKO53DDZ — Pia Sundhage (@PiaSundhage) October 24, 2020