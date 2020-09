Pia Sundhage esbanja carisma e faz paródia de música de Alceu Valença

A treinadora da seleção brasileira feminina de futebol, Pia Sundhage, mostrou neste domingo estar cada vez mais à vontade no Brasil e integrada à cultura local. Em vídeo publicado nas redes sociais, a sueca revelou que preparou para o elenco uma versão música "Anunciação", do cantor Alceu Valença. Em vez de no refrão repetir a letra com "tu vens", ela utiliza "set piece", expressão em inglês para jogadas ensaiadas.

Pia comentou que conheceu a canção do compositor pernambucano durante uma reunião na concentração da seleção brasileira. As jogadoras passaram a cantarolar a letra, enquanto a treinadora e a sua auxiliar, que também é sueca, não conheciam a música. "Uma coisa que é importante para nós são as jogadas de bola parada, então cantamos agora 'jogadas de bolas paradas'", disse no vídeo.

Oi oi oi, estou no @Twitter novamente. // And to start i have chosen @Alceu_Valenca // Och jag får hjälp av Media Laura!!! Nu kör vi! #PiaNoTwitter #SelecaoFeminina pic.twitter.com/sl3OEU5MYz — Pia Sundhage (@PiaSundhage) September 20, 2020

A treinadora ainda faz questão de tocar no violão e cantar trechos da música adaptada. Apesar de não falar português, a sueca se arrisca muito bem no idioma e revela que a paródia de "Anunciação" se tornou muito popular entre as jogadoras. O elenco, aliás, passou os últimos dias em uma semana de treinos na Granja Comary, em Teresópolis.