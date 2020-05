'Pior time do mundo', Íbis inova e usa redes sociais para buscar reforços

Parecia ser piada, mas era algo sério. Conhecido por suas brincadeiras através das redes sociais, o Íbis, denominado "pior time do mundo", busca reforços em vídeos recebidos no Twitter.

O 'estagiário' tem postado e pedido opinião por parte dos torcedores na escolha dos atletas, visando o Campeonato Pernambucano da Série A2.

A ideia foi utilizada por não conseguir fazer testes presenciais, devido à quarentena causada pelo novo coronavírus no País. A informação foi confirmada por Nilson Filho, social mídia do clube, ao Superesportes.

"O clube estaria selecionando jogadores para disputar a Série A2 do Campeonato Pernambucano nessa época do ano. Já que não pode ter as peneiras ao vivo por conta da pandemia, resolvemos lançar pelas redes sociais. O boleiro pode enviar os vídeos por uma das redes e estou juntando tudo para levar para a comissão técnica", explicou.

Com muito humor, o Íbis já postou vídeos de candidatos para o gol e para as laterais. No entanto, não deixou de fazer brincadeiras, a exemplo de um lance, no qual o atacante perdeu um gol em cima da linha. Sobre a situação postou: "Aqui está mais um candidato para a lateral, porém, eu prefiro o atacante."

No ano passado, o Íbis caiu no Hexagonal da Série A2 do Pernambucano. Ficou na quinta posição, com a mesma pontuação do Porto, último classificado às semifinais.