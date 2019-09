Pipocou? Corintianos cobram equipe feminina após vice no Brasileiro

Depois de ganhar destaque com a maior sequência de vitórias consecutivas em jogos profissionais por mais de uma competição, o time feminino do Corinthians entrou em campo neste sábado com o desafio que garantir o título do Campeonato Brasileiro. Mas, acabou ficando no empate sem gols com a Ferroviária e perdeu a decisão nos pênaltis por 4 a 2. O resultado rendeu críticas nas redes sociais.

Esse foi o segundo duelo entre as equipes. Antes, o time já havia empatado com a Ferroviária em 1 a 1 fora de casa. Nesta competição, gol fora de casa não é critério de classificação, por isso, o segundo jogo foi para a disputa de pênaltis.

Antes, a equipe do Corinthians superou o Flamengo pelo placar agregado de 4 a 1. Nas redes sociais, o time foi chamado de "pipoqueiro" e diversas críticas relacionadas ao desperdício de gols também foi mencionada pelos torcedores.

"Pipoca igual o time masculino", "que pipocada hoje! As jogadores perderam tantos gols que eu pensei que era o Vagner Love", "pipoca vergonhoso", "pipocaram", comentaram os corintianos na própria página do clube na rede social Twitter.

Confira a repercussão:

pipoca igual o time masculino — MCMLXXV (@_reehzs) September 29, 2019

Pipocaaa vergonhoso kkkk — Jhonny Dallas ?? ???? (@JhonnyDallas) September 29, 2019

Que pipocada monstra em,hoje as jogadores perderam tantos gols que eu pensei que era o Vagner Love. — FabiO CastrO (@FabiOBrSCCP) September 29, 2019

Pipocaram em, mas é isso aí vlw. #RespeitaAsMinas — SCCP 1910 ?? (@S_C_C_P_1910_) September 29, 2019

pipocaram nos dois jogos, mas valeu — morte ao suco de caixinha (@lnrd_m) September 29, 2019

Pipocaram legal!!!! Fizeram uma campanha linda Mas o preço por perder tantos gols foi muito caro!!!! — Gabriela ????? (@GabrielaaSccp) September 29, 2019

Uma das maiores pipocadas que eu já vi — ??????? (@_ganeves) September 29, 2019

500 gols perdidos ?????? — Hospício 1910oficial_ (@Hospicio1910) September 29, 2019

Perderam gol até o fim* — ? (@ted_sccp1910) September 29, 2019

Bem feito, perderam uns 5 gols nos 90min, quem não faz toma — Marcelo Katayama (@ma_katayama) September 29, 2019

O espirito do Vagner Love baixou na Milene hoje — Marcos (@Mkkkkz) September 29, 2019

O tanto de gols que perdem... — gustavo (@lguztavol) September 29, 2019