Piqué divulga celular no Twitter e presenteia seguidor com ingresso da Copa Davis

O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué é um dos sócios da empresa responsável pela organização da nova Copa Davis. Para promover a competição de tênis, ele compartilhou seu número de telefone nas redes sociais e presenteou um seguidor com ingressos para o torneio.

Piqué publicou inicialmente uma imagem em que aparece com diversas pessoas envolta de uma mesa. Na mensagem, aproveitou para divulgar o número do celular. "Trabalhando com a equipe da Copa Davis. Qualquer coisa que quiser, passo aqui meu número de telefone: +34649500001."

Trabajando con el equipo de la @daviscupfinals! Cualquier cosa que queráis, os paso mi número de teléfono. +34649500001 pic.twitter.com/RSP99hSd90 — Gerard Piqué (@3gerardpique) 24 de outubro de 2019

Em poucos minutos, Piqué disse ter recebido sete mil mensagens. O zagueiro respondeu à primeira pessoa que o chamou. José, que vive na cidade de Madri. O zagueiro do Barcelona o presenteou com entradas para a abertura da Copa Davis, competição que acontecerá entre os dias 18 e 24 de novembro em Madri.