Piqué revela que Jordi Alba ainda é levado pelo pai aos treinos do Barça

Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, participou do programa de TV catalão La Resistencia. No talk-show, aproveitou para comentar sobre alguns de seus colegas, como o meia-atacante Ansu Fati e o lateral-esquerdo Jordi Alba.

Piqué foi perguntado pelo entrevistador sobre o que seria o café da manhã de Fati, e respondeu não saber. "Honestamente, não é algo que eu já parei para pensar. Eu nunca disse a mim mesmo: 'o que o Fati come no café da manhã?', respondeu Piqué à pergunta inusitada, rindo.

A pergunta seguinte foi mais fácil de responder: como Fati chegava ao CT para treinar, se ainda não tem idade para dirigir? "Ele pega uma carona com o pai dele. Assim como o Jordi Alba". O lateral-esquerdo, no entanto, já tem 31 e poderia ir em seu próprio carro, se tivesse tirado a carteira de motorista, o que não fez. Piqué e o apresentador riram da situação.

Em outro momento engraçado da gravação, alguma pessoa da plateia, gritou 'E o Liverpool?'. Piqué teve bom humor na resposta. "Sem Liverpool. Estou saindo! Combinamos que não falaríamos disso aqui", brincou o zagueiro do Barcelona sobre o último adversário a eliminar o Barcelona da Liga dos Campeões.