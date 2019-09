Piqué sobre o futuro de Messi no Barcelona: 'Ganhou o direito de decidir'

O jornal espanhol El País divulgou nesta quinta-feira que Lionel Messi incluiu, em 2017, uma cláusula em seu contrato com o Barcelona permitindo que ele tenha o poder de escolher o seu destino a cada final de temporada, tendo como única condição comunicar a sua decisão até o mês de maio.

Gerard Piqué, companheiro de clube do argentino, disse em entrevista ao programa El Larguero, da rádio espanhola Cadena Ser, que essa informação não o preocupa, porque ele sabe do compromisso de Messi com o time. O zagueiro ainda destacou o reconhecimento que o jogador possui dentro do Barcelona. "Ele conquistou o direito de escolher o que faz com seu futuro depois de tudo que fez pelo clube".

Durante a entrevista, Piqué também comentou sobre Neymar. "Temos que virar a página. A conclusão que temos que tirar é que talvez seja sem sentido o mercado de transferências durar até a terceira rodada da LaLiga. Falei com ele e desejei que ele vá bem nesta temporada e que nunca se sabe, o futebol te dá novas chances a cada ano".

O espanhol está em Nova York com sua esposa, a cantora Shakira, para apresentar a nova Copa Davis. Ele é criador e presidente do grupo de investimento Kosmos, responsável por levar a nova proposta do campeonato de tênis à Federação Internacional de Tênis (ITF). Piqué aproveitou a parada Fifa no futebol para também acompanhar a vitória de Nadal sobre o argentino Diego Schwartzman, nas quartas de final do US Open. O jogador volta aos gramados no dia 14 de setembro, pelo Campeonato Espanhol.