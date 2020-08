'Pirlo tem tudo para ser ainda melhor que Zidane', diz Del Piero

O anúncio da contratação de Pirlo como o novo técnico da Juventus surpreendeu muita gente, incluindo um dos ex-companheiros do meiocampista e ídolo do clube, Alessandro del Piero. Ainda assim, o ex-atacante apostou forte no sucesso do amigo como treinador do clube, afirmando que ele faria mais sucesso até do que Zidane fez no Real Madrid - o francês conquistou três Ligas dos Campeões e dois Campeonatos Espanhóis no time espanhol.

"Não é uma comparação justa, porque Zidane já tinha trabalhado com o Real Madrid Castilla e depois foi assistente de Carlo Ancelotti, mas Pirlo tem tudo para ser ainda melhor do que Zidane. Ele já conhece o clube, os jogadores e os diretores. Então, acho que podem se comunicar de uma maneira muito clara", explicou Del Piero durante entrevista ao canal de TV Sky Sports.

Ainda assim, ele demonstrou surpresa, já que Pirlo havia sido anunciado técnico do time sub-23 da Juventus apenas nove dias antes de virar técnico da equipe principal. "Para ser sincero, não apostaria que Pirlo se tornaria o treinador. É uma surpresa para mim também. Já estava contente por vê-lo assumindo o time sub-23 e pensei que era a escolha certa para ele. Mas Andrea pulou essa etapa, então só posso desejar sorte a ele", comentou.

Del Piero também acredita que a contratação de Pirlo se insere num contexto maior dentro do futebol italiano. "Acho que a percepção geral sobre os ex-jogadores que se tornam treinadores está mudando na Itália. Antes, havia essa necessidade de passar por um longo processo nas divisões inferiores, para aprender o ofício, mas nos últimos anos vimos Filippo e Simone Inzaghi terem sucesso, além de Gennaro Gattuso. Foram grandes jogadores e começaram imediatamente com grandes equipes", afirmou o ex-atacante.

Del Piero e Pirlo jogaram juntos na seleção italiana, onde foram campeões da Copa do Mundo de 2006 e, posteriormente, na Juventus na última temporada do atacante como jogador profissional, em que venceram o Campeonato Italiano 2011/12.