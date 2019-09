Pivô do Lakers é acusado de ameaçar 'meter uma bala' na cabeça de ex-namorada

DeMarcus Cousins, pivô do Los Angeles Lakers, foi acusado de ameaçar sua ex-namorada de morte. Segundo informações publicadas pelo site TMZ, as acusações foram registradas no Departamento de Polícia de Mobile, no Alabama.

Segundo o site, a ex-namorada do jogador, Christy West, teria a gravação de uma ligação onde ele ameaça "meter uma bala" em sua cabeça e diz que "iria matá-la mesmo que não precisasse sujar as próprias mãos". Os documentos oficiais que comprovam as acusações estão com a polícia.

Ainda de acordo com a publicação, as ameaças teriam acontecido na última sexta-feira, um dia antes do casamento de DeMarcus Cousins com Morgan Lang, com quem o jogador se relaciona atualmente. A discussão aconteceu após Christy West negar a presença do filho do casal na cerimônia.

Além das ameaças, um documento oficial também acusa o jogador de ter enforcado sua ex-namorada em uma outra ocasião. Em nota, os Lakers, atual clube de DeMarcus Cousins, afirma que está ciente das acusações envolvendo o jogador e que entende a seriedade da situação.