Pochettino conta que só conseguiu ver 25 minutos de série sobre o Tottenham

Mauricio Pochettino, ex-técnico do Tottenham, ainda não consegue lidar bem com a sua demissão do clube inglês. Em participação no podcast 'Between the Lines', Pochettino comentou que conseguiu assistir apenas 25 minutos da temporada da série documental 'Tudo ou Nada', da Amazon, que foca no time de Londres.

Esses primeiros 25 minutos são, justamente, o tempo no qual ele e os auxiliares aparecem antes da demissão. No resto do episódio e nos seguintes, a narrativa é focada na chegada e no trabalho de José Mourinho no Tottenham.

"Nós assistimos apenas os primeiros 25 minutos, até deixarmos o clube. Nós assistimos e, para ser honesto, estava correto. Era como 'ok, nós precisamos colocar que Mauricio e os auxiliares estavam aqui, mas não tem nada a ver com o documentário", disse Pochettino.

"Ok, cinco anos e meio (no Tottenham) e nós estamos nos cenário por apenas 25 minutos, tentando justificar porque saímos", lamentou o técnico. O técnico também se disse triste pelo trabalho do seu principal auxiliar, Jesus Perez, ter sido pouco mostrado.

"Mas eu entendo, porque é um documentário tentando colocar o clube em um bom lugar. O clube não abriria as portas para a Amazon para criar um problema após o documentário", opinou Pochettino.

No Tottenham, Pochettino foi duas vezes vice-campeão inglês e uma vice-campeão da Liga dos Campeões, mas não conseguiu levantar troféus na equipe. Desde que saiu, não arranjou outro emprego, enquanto o clube fez sua pior temporada em anos sob a batuta de Mourinho.