Poços de Caldas FC marca primeiro amistoso após acerto com goleiro Bruno

O Poços de Caldas Futebol Clube anunciou seu primeiro amistoso após o acordo com o goleiro Bruno. O jogo será no dia 06 de outubro contra o União Mogi, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A partida deve marcar a estreia do jogador com a camisa do time mineiro.

O goleiro conseguiu progressão para regime semiaberto depois de ser condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samúdio, além de cárcere privado do menino Bruninho, filho dos dois. Os crimes foram cometidos em junho de 2010, quando Bruno era jogador do Flamengo.

A migração de regime foi possível porque a Justiça, em junho, anulou a falta grave que Bruno teria cometido em outubro, quando foi flagrado em um bar ao lado de mulheres no momento em que deveria estar em trabalho externo.

Bruno deve continuar morando em Varginha, onde fixou residência após sair da prisão, e ir para Poços de Caldas para treinar. Em caso de jogos fora da cidade, ele pode apresentar um pedido à Justiça para viajar. O Poços de Caldas disputa a terceira divisão do Campeonato Mineiro.