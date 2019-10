Pode entregar a taça do Brasileirão? Rivais se rendem ao Flamengo na web

Líder isolado do Campeonato Brasileiro somando 61 pontos, oito a mais que o segundo colocado Palmeiras, o Flamengo derrotou a equipe do Fortaleza nesta quarta-feira por 2 a 1 e fez o rivais acreditarem que ninguém será capaz de tirar o título da equipe.

Nas redes sociais, rivais se renderam ao time rubro-negro e já afirmam "pode entregar a taça". E não são apenas os internautas que estão acreditando no título do time carioca, um estudo publicado pela FGV aponta a equipe com 95% de chance de erguer a taça.

No próximo domingo, o time de Jorge Jesus retorna aos gramados para encarar o rival Fluminense, às 18h, no estádio do Maracanã, pela 27º rodada da competição.

Confira as reações:

Flamengo jogando muito já pode até entregar a taça de campeão brasileiro. #SCBrasil — Jonatan Rocha (@jonatanrocha29) October 17, 2019

pode entregar a taça pro flamengo já — Alice Carolina (@AliceeCarolina1) October 17, 2019

Melhor entregar a taça p flamengo logo — Uchiha ? (@coedorea) October 17, 2019

Na moral,Pode entregar a taça pro flamengo — DuCelta (@mauricioolive48) October 17, 2019

Impossível o Flamengo perder este título Já foi — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) October 17, 2019

é difícil, mas devo admitir que pode entregar a taça pro flamengo... comemorem mulambos, o cheirinho agora ta mais forte — Pacola, o Gene Recessivo do Caos (@fepacola) October 17, 2019

Segue o líder já pode entregar a taça pro Flamengo — Lindinho (@LeonVic19490163) October 17, 2019

não precisa nem ter mais campeonato brasileiro Flamengo campeão rebaixa os 4 times que tão na zona e sobe o g4 da série B dá férias pra todo mundo — gus7??avo (@carlosgusttavo_) October 13, 2019

Não é querendo zikar mas o já pode entregar a taça pro Flamengo — D4N1L0™ (@D4N1L0BR__HD) October 17, 2019

O Flamengo não tem concorrentes pelo título. Pode entregar a taça — Marcos Dantas (@marcosdantasn1) October 17, 2019