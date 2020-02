Pogba envia camisa autografada para palmeirense Nickollas Grecco

Nickollas Grecco, torcedor de 11 anos do Palmeiras cuja história se tornou famosa ao receber o prêmio de "melhor fã" da Fifa, recebeu um presente inusitado recentemente: uma camisa do Manchester United autografada por Paul Pogba.

Tanto Nickollas quanto Pogba registraram o presente em suas contas nas redes sociais. "Olha só o que eu ganhei. Camiseta autografada do jogador Pogba. Valeu Pogba. Amei o presente", escreveu Nickollas. "Fico feliz que você gostou do meu presente, meu amigo! Tamo junto (sic)", postou Pogba, junto com a foto do garoto segurando a camisa.

Nickollas, de 11 anos, tem deficiência visual e tem autismo. Presente em todos os jogos do Palmeiras, ele conta com a mãe, Silvia, para narrar os lances em campo e sentir a emoção da partida. A história dos dois se tornou famosa em 2019, foi tema de diversas reportagens, virou bandeira no Allianz Parque e ganhou o prêmio de melhor história de fã da Fifa, em votação popular na internet. Com o prêmio, a história de Nickollas e Silvia se tornou reconhecida ao redor do mundo.

Já Pogba é considerado um dos meiocampistas mais talentosos do mundo, mas não vem em bom momento, tendo jogado apenas oito partidas na atual temporada do Manchester United. Seu agente manifesta desejo de levá-lo para outro time, mas o clube inglês não deve facilitar uma possível negociação. O francês foi campeão da Copa do Mundo de 2018 pela seleção de seu país.