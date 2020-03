Pogba lança campanha para arrecadar doações contra o coronavírus

Paul Pogba, jogador da seleção francesa e do Manchester United, lançou uma campanha para arrecadar fundos contra a nova pandemia de coronavírus neste domingo, prometendo doar pelo menos 30.000 euros.

O francês, campeão do mundo na Copa de 2018, criou a iniciativa em sua página no Facebook e prometeu, se as doações ultrapassassem 30.000 euros, que contribuiria com a mesma quantia.

"A pandemia de coronavírus afeta a saúde e a vida de muitas pessoas, incluindo crianças. O impacto de uma epidemia em larga escala, principalmente em crianças pobres e vulneráveis, pode ser imenso", declarou o craque.

O dinheiro arrecadado será usado para comprar luvas para as equipes médicas, máscaras e óculos de proteção. Nove horas após o lançamento, a coleta já havia alcançado cerca de 22.000 euros (R$ 120 mil).

Na última sexta-feira, Pogba já havia compartilhado nas redes sociais algumas dicas para a prevenção do coronavírus com a utilização do seu gesto característico, o 'dab'.