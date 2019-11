Pogba parabeniza o Flamengo, torcedores vão à loucura e clube responde

Não foram apenas os jogadores brasileiros que comemoraram as conquistas do Flamengo. Desta vez, o meio-campista Paul Pogba, do Manchester United, mandou um recado ao time carioca e enlouqueceu os torcedores rubro-negros nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, o jogador francês parabenizou o Flamengo pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. "Vamos, Flamengo. O que está fazendo e ganhando? Flamengo campeão da Libertadores", disse.

Logo após a publicação, o vídeo de Pogba viralizou nas redes sociais e teve direito até a resposta do Flamengo. "O muro tá baixo, Pogba", escreveu o clube em sua conta oficial nas redes sociais. Veja o vídeo:

