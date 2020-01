Pogba pede desculpas por postar vídeos sob efeito de anestesia: 'Estava louco'

Paul Pogba, do Manchester United, realizou uma cirurgia no tornozelo nesta terça-feira. Sob efeito de anestesia após o procedimento cirúrgico, o jogador gravou vídeos e divulgou em sua conta nas redes sociais. Na sequência, ele apagou as publicações e fez um pedido de desculpas.

"Pessoal, desculpa. Estava checando meu Instagram e vi que estava muito louco. Uau. Não era eu. Desculpa, pessoal. Obrigada. Vi as histórias novamente, estavam realmente divertidas, mas agora estou de volta. Estou grato, correu tudo bem. Estou muito feliz. Temos que manter a energia positiva. Vou botar uma música, dançar um pouco. Como Juan Mata disse, tenho que manter o sorriso", disse.

Paul Pogba has undergone surgery on his ankle and shared an immediate update on his Instagram pic.twitter.com/iDrjYZ2uXb — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 7, 2020