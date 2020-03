VÍDEO: Renata Fan se desespera com invasão de pombo em estúdio

Fazer um programa de TV ao vivo é sempre um desafio. Tudo pode acontecer. Dessa vez foi “Jogo Aberto”, da Band, que sofreu com as imprevisibilidades. Enquanto o programa, da última quarta-feira (25), estava no ar, uma pomba invadiu o estúdio e levou Renata Fan, apresentadora do programa, ao desespero.

O momento em que o pássaro entra no local, em que ocorria a transmissão, foi divulgado por Renata em seu Instagram. Na ocasião, Ulisses Costa falava sobre Tiago Nunes, treinador do Corinthians, enquanto a apresentadora, longe do enquadramento das câmeras fugia do pombo.

Renata explicou que não soube o que fazer, quando viu o animal. A apresentadora confessou que não lida muito bem com o bicho. Já Denilson, visivelmente, segura a gargalhada para não atrapalhar o comentário de seu colega.

“Uma convidada inesperada dentro do estúdio do Jogo Aberto apareceu do nada. Eu não lido muito bem com elas, então fiquei meio sem saber o que fazer. Pode? Olha a reação do Denilson, Chico Garcia fez este vídeo e o Ronaldo Giovaneli só de olho. O Ulisses Costa seguiu falando sem se importar com nossa visitante. Uma pomba”, disse.