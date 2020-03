Por coronavírus, Enderson Moreira viaja de carro por 2 mil km até Minas Gerais

O novo técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira, tomou uma decisão incomum para chegar à capital mineira e iniciar o trabalho no novo time. O ex-treinador do Ceará, optou por ir de carro até Belo Horizonte e encarar 2,3 mil quilômetros de estrada para evitar o risco de contágio com o novo coronavírus em uma possível viagem de avião.

Segundo o site Globoesporte.com, Enderson só estará em Belo Horizonte na sexta-feira, já que vai demorar para terminar o longo percurso entre Fortaleza e Belo Horizonte. No Cruzeiro, o técnico vai substituir Adilson Batista, demitido recentemente, e ter o papel de conduzir o time que tentará voltar à elite do Campeonato Brasileiro no próximo ano.

"Tenho uma grande expectativa de que vamos conseguir devolver o Cruzeiro para a elite do futebol brasileiro. Sei que muitas pessoas corretas estão ajudando o clube neste momento. Tudo isso será determinante para que possamos contribuir com essa reconstrução", afirmou Enderson.