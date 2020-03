Por coronavírus, Liverpool vai doar R$ 240 mil para bancos de alimentos

O Liverpool anunciou no fim de semana que vai doar nos próximos dias 40 mil libras esterlinas (R$ 242 mil na cotação atual) para o banco de alimentos da cidade. A medida é uma resposta do clube ao cancelamento das partidas do Campeonato Inglês pela pandemia do novo coronavírus e é uma forma de manter as entidades abastecidas nesse período de itens como leite, café, macarrão e sopa.

O clube inglês teve a iniciativa porque a cada vez que joga em casa, os bancos de alimentos se beneficiam. A estimativa é que as entidades assistenciais receba 25% das suas doações em dias de jogos. A solução da diretoria, então, será de repassar uma verba de 10 mil libras esterlinas (R$ 60,6 mil) para cada uma das quartas partidas restantes dentro de casa nesta temporada.

Além disso, o Liverpool coordenou a criação de novos pontos de doação de comida e pediu aos torcedores para que contribuam. "O adiamento de partidas significa uma grande queda nas doações. O clube tem de ajudar no apoio durante esse período difícil", disse o diretor da Fundação Liverpool, Matt Parish.