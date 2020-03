Portugal investiga lavagem de dinheiro no futebol e faz buscas na casa de Casillas

Autoridades portuguesas revistaram nesta quarta-feira a casa do capitão da Espanha na campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 2010, Iker Casillas, como parte de uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro e fraude fiscal no futebol. Os promotores públicos disseram que as autoridades, incluindo cerca de 200 policiais, fizeram 76 buscas em todo o país em casas, clubes de futebol e escritórios de advogados e agentes.

Em um comunicado no Twitter, Casillas afirmou que está "absolutamente tranquilo" com relação às investigações e tem "plena confiança" no sistema judiciário português. De acordo com o comunicado, Casillas deseja que "a transparência chegue a todos e cada canto do futebol".

Esta mañana la Fiscalía lusa ha venido a mi domicilio en Oporto, como ha ido a otros 76 domicilios de sociedades deportivas, jugadores y clubes, para pedirme documentación. Me he puesto a su entera disposición. La TRANSPARENCIA es uno de mis principios. — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 4, 2020

A Operação Fora de Jogo investiga suposta evasão fiscal nos negócios do futebol a partir de 2015. Segundo os promotores, os envolvidos supostamente se esquivaram de pagamento de impostos. Casillas, que liderou a Espanha nas conquistas da Euro 2008 e 2012 e da Copa do Mundo de 2010, sofreu um ataque cardíaco em maio enquanto treinava com o atual clube, o Porto, e não joga desde então. Ele voltou a treinar em novembro.

No mês passado, Casillas anunciou que vai concorrer à presidência da Federação Espanhola de Futebol quando as eleições forem convocadas, ainda neste ano./ Reuters