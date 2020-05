Portuguesa e América-RJ fazem clássico de ação social na pandemia

Portuguesa e America-RJ têm travado uma disputa nos últimos dias no chamado "Clássico dos Solidários". Em um site, os torcedores dessas podem comprar ingressos virtuais de R$ 10 no nome de cada uma das equipes. A cada R$ 150 arrecadados, uma cesta básica será doada para uma entidade assistencial e um dos times marca um gol no jogo fictício.

Como contrapartida pela compra de ingressos, os torcedores vão ter algumas vantagens. Os apoiadores da Lusa terão desconto de 10% (para cada ingresso comprado) na loja física do clube. Ao final da campanha, eles também vão participar do sorteio da camisa verde do centenário, de goleiro. Já os torcedores do America que comprarem ingressos terão desconto de 10% (para cada ingresso comprado) em compras de produtos na parceira Otanar. Ao final da campanha, também concorrem a uma camisa cinza oficial, goleiro.

Para marcar o "Clássico dos Solidários", os clubes vão contar com a participação de ídolos em lives nas redes sociais. Nesta terça-feira, às 19h, o “Príncipe” Ivair e Edu Coimbra participam de uma transmissão ao vivo com o jornalista Luiz Nascimento. Os dois vão relembrar os tempos em que atuara, com as camisas de Portuguesa e America-RJ. Já na quinta-feira, às 16h, será a vez de Capitão e Jorginho entrarem na ação. As lives serão transmitidas nas redes sociais do Acervo da Bola.

As vendas de ingressos online se encerram no dia 31 de maio, às 20h. Metade da renda será revertida em cestas básicas para doação aos mais necessitados e a outra metade será destinada aos clubes, que estão sem atividades em meio à pandemia.