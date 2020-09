Possível acordo do SBT para a transmissão da Libertadores vira meme

O SBT está próximo de fechar um acordo com a Conmebol para exibir a Libertadores em TV aberta até 2022. A informação foi divulgada inicialmente pelo blog do jornalista Rodrigo Mattos, da UOL, e gerou piadas nas redes sociais.

Na web, internautas brincam com o possível acordo e como serão as transmissões emissora de Silvio Santos, que seria responsável pelas partidas de quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Esses jogos eram tradicionalmente exibidos pela Rede Globo, que rescindiu o contrato de transmissão da Libertadores com a Conmebol, no início de agosto.

Confira as reações:

Show do Intervalo da Libertadores no SBT promete pic.twitter.com/TDAxXgnQ1x — William Castro (@William_Castro) September 8, 2020

As torcidas na Libertadores com transmissão do SBT pic.twitter.com/MAvVX30FoH — Leonor Macedo (@subversiva) September 8, 2020

Eu vendo o SBT transmitindo a Libertadores // Comentários de Carlos Alberto pic.twitter.com/4UAvQqSt0s — Sala12 (@OficialSala12) September 8, 2020

Libertadores no SBT eu só consigo pensar nesse vídeo pic.twitter.com/T4jvr4nSyQ — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) September 8, 2020

Você está lá assistindo Liberta no SBT, aquela tensão, contra ataque, finta o zagueiro, toca de lado, atacante chuta, todo mundo vibrado na tela pra ver o que acontece SBT: pic.twitter.com/aAqRJj2Vv3 — Emily???????? (@emily_modulo) September 8, 2020

Regis Tadeu vai avaliar as decisões da arbitragem nas transmissões da Libertadores no SBT pic.twitter.com/aYVA1h0rW9 — William Castro (@William_Castro) September 8, 2020

SBT fechado com a Libertadores até 2022. Qual narrador você indica ao tio Silvio Santos? — Edilon Cardoso (@edilomcardoso) September 8, 2020