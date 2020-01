Possível negociação entre Honda e Botafogo agita torcedores na web

Keisuke Honda, ídolo da seleção japonesa, está na mira do Botafogo. A informação foi confirmada pela Rádio Globo nesta quarta-feira e agitou os torcedores do clube nas redes sociais.

Honda está sem clube desde janeiro, quando deixou o Vitesse-HOL. De acordo com as informações divulgadas na rádio, o jogador foi oferecido ao Botafogo e uma reunião entre o clube e os agentes de Honda aconteceu na última segunda-feira.

Nas redes sociais, os torcedores comentaram sobre a possibilidade de ver o jogador de 33 anos com a camisa do Botafogo. "Apesar da idade, Honda daria muito mais visibilidade pro clube", "Honda não seria só marketing. Seria um baita camisa 10 também", "quem já viu ele jogar, sabe que ele joga demais", "sinceramente acho que o Botafogo tá com a chance de montar um elenco forte agora em mãos, trazer o Honda agregaria muito", foram algumas das reações publicadas no Twitter.

O jogador chegou a virar um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil com mais de 30 mil publicações sobre a sua possível ida para o clube do Rio de Janeiro.

Apesar da reunião, o Botafogo estaria mais interessado em contratar o meio-campista Gabriel Cortez, ex-Emelec. Até o momento, o clube não se pronunciou oficialmente sobre as duas negociações.