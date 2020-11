Precaução: jogador se esconde ao ver adversário que apalpou genitais de rival

Na última semana, o futebol inglês se assustou com a atitude de Darnell Fisher, lateral-direito do Preston North End, que agarrou os genitais de Callum Patterson, do Sheffield Wednesday, sem a menor cerimônia no último sábado. Nesta quarta, a atitude virou alvo de uma brincadeira Lewis Holtby, do Blackburn, na partida seguinte do Preston North End.

Quando viu Fisher por perto, Holtby se protegeu e colocou as mãos na frente das partes íntimas para impedir que o adversário as agarrasse. Na sequência, deu uma risada sozinho e olhou em volta para ver se algum companheiro tinha notado a piada que ele fizera. Confira.

Lewis Holtby with the LOL'S pic.twitter.com/Zox036j65T — White Boy Rick (@rupewhyte) November 24, 2020

Para além de virar piada de adversários, Fisher pode sofrer consequências mais sérias: o atleta pode pegar até três jogos de suspensão pela atitude, que a Football Association, entidade que organiza o futebol na Inglaterra, lhe der a pena máxima prevista no código disciplinar para atitudes violentas.