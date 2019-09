Silvia Grecco e Nickollas viram sócios-torcedores vitalícios do Palmeiras 

Depois de receber da Fifa o prêmio de melhor torcedora, batizado de Fifa Fan Award, na última segunda-feira, a palmeirense Silvia Grecco e seu filho Nickollas foram presenteados pelo Palmeiras e se tornaram sócios-torcedores vitalícios do clube.

Momentos antes do duelo contra o CSA, nesta quinta-feira, no Pacaembu, Silvia e Nickollas ganharam das mãos do presidente Maurício Galiotte o Avanti, programa de sócio-torcedor do clube, vitalício.

Silvia e Nickollas, que tem leve autismo e é deficiente visual, estiveram no vestiário da equipe alviverde e tiraram fotos com os jogadores antes da partida exibindo a honraria concedida pela Fifa.

A mãe palmeirense recebeu o prêmio da entidade máxima do futebol mundial e entrou para a lista dos destaques do ano em razão de sua história. Silvia criou o hábito de narrar para o filho cego, de 12 anos, os lances das partidas do Palmeiras no estádio. Nickollas foi adotado quando tinha apenas quatro meses. Antes de Silvia, 12 casais haviam pensado na adoção do menino, mas só com ela deu certo.

"Esse amor entre a gente supera tudo. Eu mudei muitos valores em função do Nickollas em minha vida", disse Silvia à Rádio Eldorado. "O Nickollas foi um grande presente que a nossa família ganhou. Ele ensina muito para todos nós", completou.