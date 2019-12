Presente de Natal? Esposa de Valdivia quer retorno dele ao Palmeiras

Daniela Aranguiz, esposa de Valdivia, usou a sua conta nas redes sociais nesta terça-feira para dizer que o seu presente de Natal ideial seria o retorno do jogador ao Palmeiras.

Na publicação, ela exibe uma foto do jogador com a camisa do Palmeiras e afirma: "Isso é o que quero de presente de Natal. Meu sonho é você terminar tua carreira na equipe que reconhece quem é você como jogador".

A publicação acabou agitando a torcida do Palmeiras, já que Valdivia é constantemente alvo de campanhas pedindo o seu retorno ao clube alviverde. Atualmente o jogador defende a camisa do Colo-Colo.