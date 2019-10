Presidente da CBF recebe os torcedores do Palmeiras Silvia e Nickollas Grecco

Silvia Grecco, que ficou conhecida por narrar jogos do Palmeiras para o filho Nickollas, deficiente visual, visitou a sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Eles foram recepcionados por Rogério Caboclo, presidente da CBF.

Esse foi um dos momentos mais importantes para Silva, que recentemente ganhou o prêmio de melhor torcedora, batizado de Fifa Fan Award. "Muito especial, fomos muito bem recebidos por todos. O presidente foi extremamente carinhoso. Podemos falar sobre o nosso prêmio, sobre a questão da pessoa com deficiência. Um momento de emoção para ficar na memória e no nosso coração. Esse prêmio veio não só para o meu filho, mas para todas as pessoas com deficiência, diante de uma plateia tão importante", disse.

Silva e Nickollas também ganharam camisas da seleção brasileira e conheceram o Museu Seleção Brasileira. "O Museu é fantástico. Mesmo para a minha memória de futebol, das Copas do Mundo, ter a oportunidade de conhecer tudo isso é muito bom. Pude descrever algumas coisas para o Nickollas. Na entrada, com a bandeira do Brasil. Ele nunca teve a oportunidade de sentir a bandeira do Brasil da forma como ela foi trabalhada aqui. Em relevo, com as cores, desde a entrada foi um momento especial para a gente", contou a torcedora do Palmeiras.

Vale lembrar que Silva e Nickollas também se tornaram sócios-torcedores vitalícios do Palmeiras. Os dois tiraram fotos com os jogadores do clube e receberam o Avanti vitalício das mãos do presidente Maurício Galliote em 26 de setembro.