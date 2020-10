Presidente de time francês usará Football Manager para observar atletas

Damien Comolli tem larga experiência como dirigente no futebol inglês em times como Liverpool, Arsenal e Tottenham, mas tem um desafio novo nesta temporada: como presidente do Toulouse, a meta do clube é voltar à primeira divisão. A ideia do mandatário para tal é antes de tudo recrutar os jogadores certos, utilizando para isso os dados, até os do jogo Football Manager.

"Ainda não utilizamos o Football Manager, mas iremos fazê-lo. Há muitos clubes que o utilizam. Não será uma base de recrutamento essencial em nossa estratégia, mas pode ajudar. O tamanho e as ambições do clube não têm nada a ver com a vontade de usar ou não os dados", opinou Comolli em entrevista ao site francês 20 minutes.

O presidente ressaltou a importância de ter boas análises de desempenho para contratar. "Pegue, por exemplo, os dois finalistas da Liga dos Campeões no ano passado, Tottenham e Liverpool. Eles foram construídos com os dados. O Leipzig, semifinalista da Liga dos Campeões, trabalha em cima dos dados. O Lorient subiu (à Ligue 1) e tem um responsável pelos dados. Nós não somos uma exceção", destacou Comolli.

O trabalho, entretanto, não será fácil: nas primeiras seis rodadas da segunda divisão francesa, o Toulouse conseguiu apenas seis pontos. A equipe está na 15ª colocação, mais próxima da zona de rebaixamento do que de conquistar o acesso.