Presidente do Atlético de Madrid provoca Liverpool: 'Tem um estádio velho'

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, provocou nesta terça-feira o Liverpool, adversário do time espanhol nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Após vencer o confronto de ida entre as equipes em Madri por 1 a 0, o dirigente disse não ter medo de encarar o jogo de volta, na Inglaterra, porque o estádio do rival não mete medo, por ser velho e mal cuidado.

A partida de volta entre as equipes será em 11 de março, no estádio de Anfield Road. "Ver a nossa torcida dedicada ao timeequipa foi incrível, um espetáculo. Anfield é um grande estádio, mas está velho. Não passaria na inspeção se tivesse que ser submetido a uma", disse Cerezo ao jornal português O Jogo ao minimizar o poder do Liverpool como mandante. O clube inglês lidera o campeonato local e é o atual vencedor da Liga dos Campeões.

O espanhol ressaltou que apesar da força do Liverpool, o time não é invencível. "O Liverpool levava quase 30 jogos sem perder, dizem que é a melhor equipe do mundo. Estamos contentes com o resultado, mas falta outro jogo. O nosso time se reencontrou, essa é a melhor notícia", comentou o presidente do Atlético de Madrid.