Presidente do Bayern nega interesse em Cristiano Ronaldo: 'Muito velho'

O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, descartou nesta sexta-feira qualquer possibilidade de contratar o atacante Cristiano Ronaldo. O português está na Juventus, da Itália, desde 2018 e nas últimas semanas teve o nome envolvido em especulações sobre uma possível ida ao time alemão. Mas para o dirigente, a idade do jogador impede qualquer negociação.

"Claro que há muitos nomes na imprensa e isso é compreensível. Mas é muito velho para nós", disse Hainer ao jornal alemão TZ. Cristiano Ronaldo completou 35 anos na última terça-feira e nesta temporada anotou 22 gols em 27 jogos. O português tem contrato com a Juventus válido até o meio de 2022.

Na mesma entrevista, o presidente do Bayern confirmou o interesse do clube alemão em buscar um outro reforço para o atacante. Leroy Sané, do Manchester City, pode reforçar o elenco a partir do meio do ano. Mas quem está na disputa também é o atual time de Cristiano, a Juventus.