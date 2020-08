Presidente do Vitória invade campo e xinga jogador do Ceará: 'vagabundo'

Paulo Carneiro, presidente do Vitória, invadiu o campo no intervalo da partida contra o Ceará, nesta quarta-feira, para ameaçar o jogador Vinícius Vina. Durante uma entrevista ao vivo, o mandatário começou a xingar o atleta.

"Aqui você apanha, seu vagabundo. Você sabe que aqui você apanha. Comigo a história é outra. Sabe disso? Fica caladinho aí. Seu vagabundo, lhe dou porrada, seu vagabundo. Comigo a conversa é outra. Aqui você apanha, seu vagabundo", gritou Paulo Carneiro.

Presidente do Vitória Cenas Lamentáveis pic.twitter.com/xPQYXMZYy1 — Fla_Videos (@Fla_Videos) August 27, 2020

Naquele momento, o Vitória vencia a partida por 2 a 1. O primeiro jogo entre as equipes válido pela terceira fase da Copa do Brasil terminou com vitória do Ceará por 1 a 0.

Vale lembrar que as confusões entre Carneiro e Vina são recorrentes. O presidente do Vitória já se irritou com o jogador em outras partidas após o atleta celebrar gols com uma dança e irritar o time adversário.