Presidentes de Real Madrid e PSG almoçam juntos após 'Novela Neymar'

Antes de Paris Saint-Germain e Real Madrid entraram em campo nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, os presidentes de ambos os clubes almoçaram juntos. A informação é do jornal espanhol As.

Esse foi o primeiro encontro de Nasser Al-Khelaifi, do Paris Saint-Germain, e Florentino Pérez, dono do Real Madrid, após a "Novela Neymar". O clube merengue chegou a tentar negociar o atacante brasileiro. Mas ele acabou por ficar no time francês.

De acordo com informações do jornal As, a boa relação entre os mandatários pode resultar em uma futura negociação por Neymar. Apesar das insistentes investidas do rival Barcelona, que foi quem chegou mais perto do acerto.

Apesar de Neymar não ter ido para Madri, os clubes negociaram outros jogadores. Caso do goleiro Areola, que foi emprestado ao Real Madrid e Keylor Navas, reforço para o Paris Saint-Germain.

Nesta quarta-feira, o duelo entre os times acontece a partir das 16h, pela Liga dos Campeões.