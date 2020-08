Preso em domicílio, Ronaldinho recebe presentes de artista paraguaia

Detido desde março no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho mostrou que anda recebendo presentes. O ex-jogador ganhou um par de chuteiras e uma bola personalizada da artista Lili Cantero. A paraguaia entregou os itens pessoalmente ao brasileiro no hotel em que ele cumpre prisão domiciliar, em Assunção.

O par de chuteiras não é igual. Cada uma possui uma ilustração diferente que remete a momentos específicos da vida de Ronaldinho, como sua passagem pelo Grêmio, Barcelona e seleção brasileira. O ex-jogador agradeceu a artista.

“Muito obrigado pelo belíssimo presente, Lili Cantero, você tem um talento incrível! Ficou maneiro demais, ansioso para ver as próxima", escreveu o ex-jogador, no Twitter.

Ronaldinho não é o primeiro a receber itens personalizados de Lili, que namora o zagueiro paraguaio Teo Paredes, que defende o Bolívar. Ela já fez chuteiras para Lionel Messi, Jordi Alba, Roque Santa Cruz e Maxi Rodríguez, por exemplo.

O próximo compromisso de Ronaldinho com a Justiça paraguaia está previsto para acontecer no dia 24 de agosto. No início do mês, o Ministério Público do Paraguai desistiu de oferecer denúncia ao brasileiro e seu irmão, Assis, que também está envolvido no caso dos documentos adulterados. Espera-se que ambos sejam soltos para retornar ao Brasil.