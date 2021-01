Primeiros golaços do ano: veja os gols de Eze, do Crystal Palace, e Amiri, do Bayer

Eberechi Eze e Nadiem Amiri começaram o ano da melhor forma possível: fazendo golaços. Tanto o nigeriano do Crystal Palace quanto alemão do Bayer Leverkusen capricharam nos jogos do Campeonato Inglês e do Alemão.

Amiri teve pensamento rápido. Ao receber belo passe por elevação de Florian Wirtz, deu um giro com a bola controlada em cima do pé para tirar do zagueiro e então bateu, abrindo o placar. No entanto, o Bayer Leverkusen levou a virada e perdeu para o Eintracht Frankfurt. Confira o gol.

E este gol de Nadiem Amiri do Bayer Leverkusen. Me lembrou Dennis Bergkamp nos bons tempos pic.twitter.com/q80qYRshoH — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) January 2, 2021

No jogo da sua equipe, Eze pegou a bola ainda na intermediária da defesa e arrancou. Tirou dois marcadores e, antes de chegar o terceiro, deu uma 'tacada de sinuca' precisa no canto, na entrada da área. O Crystal Palace venceu o Sheffield United por 2 a 0. Confira o gol.