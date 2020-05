Produtora do Barcelona prepara série animada sobre olheiros

A Barça Studios, produtora de conteúdo audiovisual do Barcelona, está preparando uma série animada para contar as aventuras de uma equipe especial de olheiros. A história exibe os personagens Max, Roc e Lynda viajando pelo mundo para descobrir crianças talentosas.

O projeto desenvolvido em parceria com a Sony Music Latin Iberia leva o nome de "Talent Explorers" (Caça Talentos, em tradução livre). O clube espanhol assinou um acordo estratégico para criar experiências de entretenimento especiais e promover ideias que conectem música e esporte com os torcedores.

"A série animada 'Talent Explorers' dá um novo passo adiante, oferecendo conteúdo especialmente voltado à família, sobretudo para crianças entre 5 e 9 anos que estão apenas começando a aprender sobre o mundo dos esportes e do Barça e que também estão em uma fase importante do desenvolvimento humano. Por conta disso, a série animada dá grande importância a transmitir valores e pretende mostrar de forma divertida e lúdica o que o esporte pode realizar socialmente, e mostrar como humildade, empenho, ambição, respeito e trabalho em equipe são ferramentas para obtermos resultados dentro e fora do campo", conta o clube espanhol.

A primeira temporada contará com dois formados, com episódios de 2 e 11 minutos exibidos por canais digitais , plataformas e emissoras convencionais. A estreia está programada para 2021.