Profeta? Torcedor do Flamengo previu final da Libertadores há três anos

Com uma atuação de gala, o Flamengo goleou o Grêmio por 5 a 0 nesta quarta-feira e garantiu o seu retorno à final da Copa Libertadores após 38 anos. O próximo passo do time rubro-negro na competição será enfrentar o River Plate no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. O duelo foi uma novidade para quase todo mundo, já que o torcedor Gleidson Nascimento previu, em 2016, qual quais seriam os clubes e o local da decisão do torneio.

Em sua conta na rede social Twitter, o flamenguista Gleidson publicou. "Vocês já imaginaram uma final da Libertadores entre Flamengo x River Plate por exemplo no Chile?", em 27 de setembro de 2016. Três anos a publicação, seu post viralizou nas redes sociais.

Vocês já imaginaram uma final da Libertadores entre Flamengo X River Plate por exemplo no Chile ??? Porra, que bglh ridiculo!!! — calma sorriso (@CRFGleison) September 28, 2016

Gleidson, que sequer lembrava da publicação, se mostrou surpreso com a repercussão e afirmou que o post era uma crítica aos organizadores do torneio que estavam pensando em fazer final única já naquele ano. "Não imaginei que seria assim", conta o torcedor em entrevista ao jornal Extra.

"Percebi que o post tinha viralizado quando o celular não parava de tocar. Foram vários compartilhamentos, comentários e o celular não parava de vibrar. Pensei até que tinha acontecido algo sério. Quando acontece algo assim, a notícia nunca é boa, né?", brincou Gleidson.

O torcedor já ganhou fama de profeta nas redes sociais. "Já que estão me chamando de profeta, meu palpite é 3 a 1 para o Flamengo, com um gol de Bruno Henrique e dois de Gabigol", completou.